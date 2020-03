Coronavirus e turismo: martedì nuovo summit in Provincia

Un tavolo degli Stati Generali del Turismo della Marca Trevigiana per confrontarsi sulle conseguenze del Coronavirus. È quello in programma martedì 10 marzo nell’auditorium del Sant’Artemio, dalle 15 in poi. Il Tavolo di Confronto e la Cabina di Regia dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano si riuniscono dunque congiuntamente. Sono invitati i sindaci di 70 Comuni interessati e oltre 25 tra associazioni ed Enti del settore.



Oltre al presidente della Provincia di Treviso e del Tavolo di Confronto OGD, Stefano Marcon, e al presidente della Camera di Commercio e della Cabina di Regia OGD, Mario Pozza, interverrà anche l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner. «L’obiettivo è quello di coordinare un’azione unitaria, uniformata a quella che la Regione sta mettendo in essere, per lavorare al riposizionamento e alla promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici del Veneto, lavorando assieme con tutti gli attori coinvolti».