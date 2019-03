Artigiani pensionati a sostegno del territorio: duemila euro donati in beneficenza

Sabato 23 febbraio, in occasione dell’incontro "Cantando in Talian", Anap ha donato duemila euro alla cooperativa "Vita e lavoro - Centro diurno di Asolo", per sostenerne le finalità statutarie, tra cui l’assistenza alle persone con disabilità.

Con la nostra donazione, la Cooperativa riesce ad acquistare una dotazione hardware costituita da n.1 notebook e n. 3 tablet che serviranno alle attività di rieducazione cognitiva degli ospiti della struttura. Anap Confartigianato Asolo-Montebelluna è sempre attiva nel dare il proprio supporto alle organizzazioni no profit, che meritoriamente operano a livello locale per il miglioramento della qualità della vita e del benessere della nostra gente.