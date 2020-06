Ca' Foncello: consegnati 168 kit da disegno ai bimbi del reparto di Pediatria

«Speriamo che questo virus positivo si diffonda e che dal dono dell’artista anche i bambini trovino ispirazione per cimentarsi nella loro arte». Con queste parole Stefano Martelossi, primario del reparto di Pediatria dell'ospedale Ca’ Foncello, ha salutato la consegna dei 168 kit da disegno destinati ai piccoli pazienti del nosocomio trevigiano, portati in dono da Lorenzo Maria Monti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’evento era presente anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Treviso, Matteo Marin. A causa dell’emergenza Covid-19, i mille euro raccolti durante la mostra “Il Natale d’Arte Sperimentale” sono arrivati a destinazione con qualche mese di ritardo: per le note ragioni di tutela dei pazienti, l’accesso al reparto era interdetto ai visitatori esterni. Con le nuove regole di sicurezza, inoltre, non è più possibile per i bambini potersi scambiare astucci e colori, ognuno deve avere il proprio kit personalizzato, ragion per cui in reparto sono arrivati 168 kit tra cui astucci, set di colori a punta fina e a punta grossa e album da disegno. La Mostra era organizzata in collaborazione con Provincia, Comune e Musei Civici di Treviso al Museo Luigi Bailo.