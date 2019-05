Ci sono le elezioni: gli uffici del Comune restano chiusi

Il Comune di Oderzo ha annunciato che gli sportelli degli uffici demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale) resteranno chiusi al pubblico nella giornata di lunedì 27 maggio per il protrarsi delle operazioni elettorali. Lo spoglio dei voti impiegherà l'intera giornata. Dalle 10 alle 12 resterà aperto esclusivamente l'Ufficio dello Stato Civile per la registrazione dei decessi e per le pratiche funerarie. Le attività degli uffici comunali riprenderanno regolarmente da martedì 28 maggio.