Giocare un Escape Room da casa ora è possibile. 🦠 Salvare il mondo da Spidertech, che ha creato un virus in grado di controllare la mente umana, e una sfida che solo tu e la tua squadra potete portare a termine. 🧪 La vostra missione, se deciderete di accettare, sarà quella di recuperare dei preziosi documenti infiltrandovi nel cuore della Spidertech, trovare la formula del siero antivirus sperimentata dal dottor Bergman, localizzare il server e fermare la sequenza che attiva il virus. ⏱Per farlo avrete solo 120 minuti di tempo. 🕵‍♂ Come giocare - Operation Mindfall Remote 🖥 Questa missione può essere giocata solo online. Ti consigliamo di utilizzare un computer e di non giocare a questo gioco su dispositivi mobili. Ciò garantirà che tutti i documenti e tutte le immagini vengano presentati in modo ottimale. 🧰 Per la riuscita di questa missione avrai bisogno di questi strumenti: 1⃣ Uno strumento di comunicazione remoto WhatsApp, Skype, Zoom, Meet, ecc. 2⃣ Ogni squadra deve avere un team leader. Il team leader deve essere l'unico a scaricare un'App sul suo IPHONE/IPAD. I dispositivi Android non sono ancora supportati. 3⃣ Il team leader ha accesso attraverso l'App a informazioni aggiuntive, che fornirà alla squadra. Assicurati di essere in condizione di comunicare e collaborare in modo efficace con la tua squadra per il massimo successo e divertimento. 👨‍👨‍👧‍👦 Il gioco è stato progettato per adulti ma può essere giocato anche in famiglia con ragazzi dai 12 anni in su. 📨 Per altre informazioni o per prenotare clicca sul link: https://escaperoomevolution.it/home-experience/