Il circolo Fratelli d'Italia di Pieve del Grappa a fianco dei propri concittadini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Aderendo all'iniziativa proposta dal proprio Comune, il circolo Fratelli d'Italia di Pieve del Grappa ha promosso una raccolta fondi tra tesserati e simpatizzanti al fine di devolvere quanto raccolto sul conto corrente Emergenza Covid-19, https://bit.ly/3aR6lq9, aperto dall'amministrazione comunale ed esclusivamente dedicato alla raccolta di fondi finalizzati all’ acquisto di generi alimentari, di prima necessità e di buoni spesa a favore dei nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti dall’ emergenza epidemiologica. "In questo momento di difficoltà vogliamo concretamente essere vicini ai nostri concittadini, contribuendo in maniera attiva all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale, al fine di intervenire rapidamente nelle situazioni che necessitano di un aiuto immediato", dichiara il presidente del circolo Giovanni Barberis. Iniziative simili sono tuttora in corso anche da parte di altri circoli Fratelli d'Italia della provincia di Treviso, sempre attivi e pronti ad intervenire nel territorio a fianco della propria comunità.