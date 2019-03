I rischi del gioco d'azzardo spiegati agli studenti con due talk show

l Servizio per le Dipendenze dell’Ulss 2, in collaborazione con i Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, promuove una giornata dedicata alla sensibilizzazione circa i rischi legati al gioco d’azzardo.

Giovedì 21 Marzo, all’interno delle iniziative del Piano di intervento in materia di politiche giovanili, saranno proposti due talk show agli studenti di alcune classi delle scuole superiori del territorio con i seguenti orari: ore 8.30 al Teatro Toniolo di Conegliano, ore 11 al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto. Parteciperanno oltre 700 studenti accompagnati dai loro insegnanti. Sempre giovedì, alle 20.30, al l’Auditorium “Dina Orsi” di Conegliano, il talk show “Fate il nostro gioco” sarà rivolto, invece, a tutta la popolazione. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. «Fermo restando che a mio parere dovrebbe essere lo Stato centrale a impedire il gioco d'azzardo, penso che questa azione di sensibilizzazione sia fondamentale per far comprendere in modo semplice i meccanismi che fanno sì che il banco vinca sempre e a perdere sia sempre e solo il cittadino» commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili di Conegliano Gianbruno Panizzutti.