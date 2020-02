La casa di riposo San Giuseppe celebra la Giornata del malato

Intensa partecipazione alla Giornata del Malato nella RSA “San Giuseppe” di Follina, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. Per tutti gli ospiti e il personale socio-sanitario si è trattato di un momento intriso di preghiera e spiritualità, culminato con la celebrazione della Santa Messa officiata dai Padri provinciali dei Servi di Maria nel salone della struttura. Quest’ultima è ricavata da un ex lanificio risalente agli inizi del 1800 e finemente ristrutturato, si sviluppa su 4 piani e può ospitare 68 posti letto per persone autosufficienti e non. Alla funzione religiosa erano presenti anche molti parenti degli ospiti e le preziose volontarie dell’associazione Sorgenti di Santa Scolastica.