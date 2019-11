H-Farm arriva al Museo del 900 di Mestre: sabati digitali per bimbi dagli 8 agli 11 anni

Robotica, programmazione, comunicazione digitale, elettronica creativa: un’immersione nella tecnologia alla scoperta della città del futuro accompagnati dagli educatori di H-Farm. Questo il fil rouge dei nuovi laboratori digitali firmati H-FARM che per la prima volta sbarcano a Mestre, nella location del M9 - Museo del '900.

Ispirandosi alla storia degli oggetti in esposizione, che raccontano l’evoluzione dei sistemi infrastrutturali, della società e dello stile di vita quotidiano, il team di H-Farm ha progettato 5 incontri in cui i bambini, dagli 8 agli 11 anni, esploreranno le infinite possibilità che la tecnologia offre, imparando anche a lavorare in gruppo, progettando insieme ai compagni, e sviluppando il pensiero critico e computazionale. Ogni incontro sarà dedicato a una tecnologia che i bambini impareranno direttamente con esperimenti e giochi, in un percorso guidato che unisce conoscenze, competenze e divertimento: il primo appuntamento è per il 14 dicembre, con un laboratorio dedicato alla programmazione attraverso i mattoncini Lego, per poi proseguire dall’11 gennaio per un totale di 5 appuntamenti. Tra gli obiettivi c’è quello di supportare i bambini in un percorso di consapevolezza dell’utilizzo della tecnologia e del digitale, perché siano in grado di coglierne le potenzialità in maniera attiva e in un costante e sano equilibrio, ma non solo:i laboratori post scolastici sono anche un momento importante per seguire e rafforzare le proprie passioni, stimolare la creatività, imparare nuove abilità, così come rinforzare le conoscenze. Grazie alla collaborazione con M9, tutti i bambini potranno visitare il museo gratuitamente, mentre i genitori potranno usufruire di uno speciale sconto sul biglietto d’ingresso.