"Educare alla prossimità": al teatro Busan un incontro sull'accoglienza

“Educare alla prossimità. Accoglienza e multiculturalità – Parole chiave”, è il tema dell’incontro su due tematiche che caratterizzano la quotidianità previsto per domani martedì 12 marzo alle 21.00 presso il Teatro Cinema Busan a Mogliano Veneto .

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, è dell’Oratorio Don Bosco, in collaborazione con il Coordinamento volontariato Treviso Sud e Collaborazione Pastorale di Mogliano. Alla serata parteciperanno Don Fabrizio Iacuzzi, responsabile della casa di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Gorizia e una famiglia di San Donà di Piave che porterà la propria testimonianza.