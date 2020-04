E-distribuzione, interventi sulla rete elettrica: interruzioni di corrente in 3 Comuni

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione, informa che domani in alcune vie di Oderzo, Chiarano e Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso, si rendono necessarie delle interruzioni programmate circoscritte, ma indifferibili per eseguire in sicurezza interventi urgenti sugli impianti necessari ad efficientare il servizio e a limitare i disservizi.

Le tre interruzioni sono state preannunciate secondo le modalità previste dall'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), mediante l’apposizione di volantini lungo le vie interessate, e dando opportuna comunicazione alle Amministrazioni comunali. Ad Oderzo la sospensione interesserà le vie Frassenè civici da 1 a 5; e Maggiore di Piavon civici da 126 a 142; da 146 a 148 e da 117 a 131, e SN con orario programmato dalle ore 9 alle ore 13. A Chiarano: via Carbonere nuove, dal numero 42 al 60, il 68; da 68B a 90;90B;,da 23 a 39; ,da 43 a 45;SN; e il cantiere di via Carbonere Vecchie civici 16,22,SNx con orario programmato dalle ore 9 alle ore 13. A Gorgo al Monticano: la via Parini, dal civico 9 al 15 e la via Guietta dal civico 8 al 18; 24, e dal civico 5 al 7 con orario programmato dalle ore 10 alle ore 15.30.

La tipologia dei lavori e la necessità di garantire la sicurezza del personale impegnato nell'operazione, impediscono che gli interventi possano svolgersi con gli impianti in tensione, come avviene in altri casi. Come di consueto si cercherà di ridurre al minimo la durata dell’intervento e il conseguente disagio per i cittadini. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze, confidando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.