A Treviso un nuovo laboratorio di scrittura autobiografica

Ultimi giorni di tempo per iscriversi a "Prosac r.m.p. - Rimedio moltiplicatore di parole", laboratorio di scrittura autobiografica in programma a Treviso da venerdì 22 novembre alle ore 18.30 a domenica 24 alle ore 13.

Dopo aver condotto nei mesi scorsi il laboratorio “Sei comunque poesia” e il poetry camp autobiografico “Mettiti in poesia”, Daniela Stasi e Cecilia Zuppini, rispettivamente giornalista professionista ed educatore professionale, propongono una tre giorni dedicata alla ricerca della prosa nella poesia: durante "Prosac r.m.p. - Rimedio moltiplicatore di parole" ogni partecipante espanderà la propria essenza poetica intessendo la trama della propria storia. E come in un vero racconto, dialogherà con i personaggi della propria vita e costruirà il proprio finale; ciascuno sceglierà il genere letterario, dal giallo al romanzo rosa. Come nei precedenti laboratori, si scriverà di sé mediante tecniche che vanno a evocare emozioni vissute. L'approccio non sarà accademico, non ci saranno lezioni frontali e non si faranno esercizi. Il “metodo” sarà laboratoriale: ogni momento di scrittura sarà introdotto o concluso con sollecitazioni sensoriali, attività che porteranno a narrare di sé in modo attivo. La scrittura autobiografica è occasione di conoscenza e consapevolezza, è cura di sé: la parola scritta sorprende, porta a galla memorie sopite e rivela nuovi significati. Tutti possono partecipare al laboratorio: non è richiesta alcuna capacità di scrittura e nessuna particolare competenza; non si lavorerà sullo stile, si darà semplicemente valore alle proprie storie. Il laboratorio si svolgerà a Treviso presso “Scrivere di sé”, accogliente spazio-rifugio per scrivere e raccontarsi.

CHI

Daniela Stasi, giornalista professionista, corporate storyteller, esperta in metodologie biografiche e autobiografiche formatasi alla LUA - Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Cecilia Zuppini, educatore professionale e consulente autobiografico formatasi alla LUA - Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari

QUANDO

Dal 22 al 24 novembre 2019: venerdì 22 dalle 18.30 alle 20.30 con aperitivo; sabato 23 dalle 10 alle 13, dalle 14.30 alle 18 e domenica 24, dalle 10 alle 13

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Cecilia Zuppini

Mob. +39.338.1537877

E-mail: ceciliazuppini@libero.it

Website: https://miscrivodime.wordpress.com/