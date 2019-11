Lotta Olimpica, il tecnico Alejandro Enrique Valdes arriva a Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 16 novembre ospite d’onore alla Polisportiva Santa Bona di Treviso il Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Lotta, Alejandro Enrique Valdes. La sede della storica società trevigiana è stata scelta per il suo giro itinerante nella penisola alla caccia di giovani talenti.

Valdes è professore di Educazione Fisica presso l’università dell’Havana, ha iniziato la carriera come aiutante allenatore della nazionale cubana, per poi approdare in Italia, alla guida prima della nazionale femminile per poi essere nominato direttore tecnico di tutte le nazionali maggiori. Sotto la sua guida sono state numerose le medaglie internazionali, culminate con gli allori mondiali di Frank Chamizo, senza dimenticare il livello giovanile. Proprio la sua spiccata propensione al miglioramento del livello di base dei giovani lottatori lo ha portato a riconoscere il Veneto e in particolare la Polisportiva Santa Bona, come terreno fertile e di qualità per i suoi insegnamenti. In vista del trofeo Torresan e Musco del 23 Novembre, un’altra conferma che la società trevigiana mette in saccoccia.