Novanta bimbi del Grest al mercato per imparare a pulire ortaggi e verdure

Il grest a lezione di “chilometro zero”. Con i prodotti da gustare, ma pure da pulire e raccontare. Per 90 bambini e ragazzi della parrocchia di Santa Bona di Treviso quella di mercoledì 26 giugno è stata una mattinata speciale.

Assieme ai propri educatori hanno infatti raggiunto il mercato di Campagna Amica in viale Olimpia a Monigo per un'attività didattica che, per molti, ha avuto il sapore della scoperta. La pulizia di cipollotti, patate e piselli, l'insalata verde da trapiantare ed annaffiare fino all'invenzione dell'etichetta più bella per rendere una bottiglia di Prosecco Docg ancora più invitante. Nella speciale lezione, guidati dalla sapienza dei produttori di Campagna Amica Treviso, anche il quiz: quale prodotto è l'intruso e non è tra quelli coltivati dagli agricoltori trevigiani? Nella mattinata, inevitabile, la merenda sana, a base di prodotti a chilometro zero. Tanti insegnamenti, insomma, per i giovani del Grest di Santa Bona, ma pure l'impegno, una volta tornati a casa, a darsi da fare in cucina, apprezzando i prodotti della terra. Prosegue anche così, insomma, dal centro alle periferie, la vocazione di Campagna Amica a realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, rendendo evidente il suo ruolo chiave per la tutela dell’ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura. Ma anche della salute, della sicurezza alimentare, dell’equità, dell’accesso al cibo a un giusto prezzo, dell’aggregazione sociale e del lavoro. Tutti argomenti su cui i 90 ragazzi del Grest di Santa Bona, hanno potuto riflettere. Ma anche, e soprattutto, toccare con mano. «Penso che per Coldiretti Treviso l’incontro con i più piccoli e il mondo della scuola debba essere una priorità ed un impegno sociale prioritario» ha commentato Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso.