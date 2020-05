Mercato di Ponzano, uno dei pochi nella Marca mai fermato da Covid-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«In questo particolare periodo siamo abituati a sentire notizie che lasciano poco spazio all’allegria: questa volta invece, la rotta si inverte. Uno dei pochissimi nel Triveneto, quello di Ponzano Veneto, a rimanere attivo già dall’inizio dell’emergenza Coronavirus: stiamo parlando del mercato rionale all’aperto -spiega l'assessore del Comune di Ponzano Veneto, Giampaolo Cenedese- Un grande lustro per il Comune che ha adottato tutte le misure necessarie per poter garantire ai cittadini il funzionamento del preziosissimo mercato (soprattutto considerando che non era consentito spostarsi per acquistare all’epoca, pertanto ancor maggiore era la necessità di tenerlo in funzione). All’inizio solamente con le bancarelle alimentari, per poi gradatamente arrivare all’integrazione delle rimanenti. Un doveroso riconoscimento quindi all’ufficio alle Attività Produttive che alacremente ha lavorato per renderlo possibile e al corpo della polizia locale con il comandante Mosè Crema, che, insieme alla Protezione Civile, guidata dall’assessore Cenedese Giampaolo, ha fornito la supervisione necessaria al rispetto delle regole. Anche l’assessore alle Attività Produttive Favaro Michele si dichiara soddisfatto del risultato degli sforzi fatti dal comune di Ponzano per dare un sostegno il più concreto possibile non solo ai cittadini ma anche alle numerose attività produttive».