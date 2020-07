Parkour Lab, cinque incontri al parco di Villa Giovannina

A partire da mercoledì 8 luglio dalle 17.30 alle 19.30 al parco di Villa Giovannina di Carità di Villorba si svolgerà il primo dei cinque incontri “Parkour Lab”. Il laboratorio, gratuito, è aperto a ragazzi e ragazze esperti, simpatizzanti o curiosi della disciplina sportiva, dai 14 ai 19 anni.

«Lo scopo del laboratorio - ha detto Francesco Soligo, assessore al Sociale di Villorba - è quello di proporre ai giovani partecipanti un percorso di attività a corpo libero e di esercizi per arrivare alla conoscenza delle proprie possibilità di movimento e per capire quale sia la necessaria preparazione fisica per appropriarsi dello spazio in tutta sicurezza e senza azzardi». Il Parkour Lab si svolgerà sotto la supervisione dell’istruttore certificato Jacopo De Stefani,dell'Asd - Wallsurfers. Dopo la partenza del laboratorio prevista mercoledì, gli altri appuntamenti sempre nel parco di Villa Giovannina a Carità di Villorba si svolgeranno sempre dalle ore 17:30 alle ore 19:30 il 15, 22, 29 luglio e sabato 1 agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.