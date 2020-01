Gara di pesca nel fiume Giavera: decine di rifiuti abbandonati a terra

Capita ormai una settimana sì ed una no che sul fiume Giavera a Ponzano si svolgano gare di pesca che coinvolgono diverse centinaia di pescatori. Oltre all'enorme problema del parcheggio selvaggio che costringe tutti i pedoni (che nel weekend sono tanti, spesso con carrozzine) a camminare in mezzo alla strada per centinaia di metri, non è da sottovalutare l'impatto ecologico della gara. Decine di rifiuti abbandonati a terra. L'immagine che vedete è solo una piccola parte degli scarti abbandonati dai pescatori lungo le rive del fiume. E tra due settimane si ricomincia. Casomai i vigili, i guardiapesca, l'amministrazione volesse fare qualcosa.