Montebelluna, consegnati i riconoscimenti ai dipendenti in pensione

Sono stati consegnati giovedì 19 dicembre, nel corso del tradizionale scambio di auguri tra l’amministrazione comunale di Montebelluna ed i dipendenti comunali, i riconoscimenti alle persone che sono andate in pensione o cessato per mobilità o per dimissioni volontarie.

I pensionati premiati

Bellaio Barbara; Grando Fernanda; Sernaglia Diego; Serafin Augusta; Tiozzo Daniele; Brunello Sergio; Gastaldo Lucia; Soligo Daniele; Dal Bianco Tiziana; Zambon Manuela; Barbieri Elisa; Crespan Michaela e Mancino Roberta