Ricomincio da me: Treviso sostiene le donne nella ricerca del lavoro

Partirà mercoledì 8 luglio il laboratorio "Ricomincio da me" proposto dallo Spazio Donna del Comune di Treviso. Un percorso gratuito che vuole aiutare le donne disoccupate o inoccupate, anche da tempo, a riconoscere le proprie capacità e competenze, acquisite anche in contesti informali, per comprendere gli ambiti in cui proporsi, ma anche le strategie della ricerca attiva adeguate al profilo ricercato. Un’opportunità per acquisire anche le competenze informatiche necessarie per fare una buona ricerca on line, ma anche un luogo di confronto per trovare supporto e orientamento e di pratica rispetto all’uso dei canali di ricerca online. Rivolto alle donne maggiorenni residenti nel comune di Treviso, il laboratorio si articola in quattro incontri, in calendario ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 fino al 29 luglio, che si svolgeranno nella sede comunale di via Da Milano nel quartiere Fiera di Treviso. La partecipazione è gratuita, i posti disponibili sono limitati e l’scrizione è obbligatoria entro lunedì 6 luglio 2020.

«Molte donne, nel periodo del lockdown, hanno perso il lavoro o hanno continuato a cercarlo in una situazione profondamente cambiata anche nelle modalità in cui le aziende cercano, incontrano e selezionano i candidati - afferma Gloria Tessarolo, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treviso - Abbiamo così riscontrato come il digitale sia stato il canale privilegiato anche a questo scopo. Altre donne si affacciano oggi al mercato del lavoro dopo un periodo di inattività spesso legato alla maternità ma anche ad esperienze professionali negative e devono riprendere in mano il loro valore. Con le operatrici di La Esse, che coordina lo Spazio Donna, abbiamo pensato a un laboratorio per le donne che vogliono rimettersi in gioco». L’iniziativa è una nuova tappa del lavoro che Spazio Donna Treviso ha messo in campo in questi mesi di lontananza, dopo il laboratorio online di narrazione Prima persona singolare, che si conclude proprio in questi giorni, e che ha permesso alle donne di trovare una propria voce nel raccontare e comunicare le proprie esperienze e vissuti. Dal mese di maggio sono riprese le attività dello sportello di ascolto, informazione e consulenza individuale, in presenza su appuntamento e invito. Operatrici esperte accolgono donne che cercano aiuto sui temi legati alla coppia, alle relazioni, al lavoro, alla salute, alle scelte di vita, alla violenza di genere, ai diritti e alla conoscenza del territorio, in stretta collaborazione con le istituzioni, i servizi socio-sanitari, e una rete di associazioni che negli anni si è costituita a supporto del lavoro dello Spazio. Ed è ripartito, su appuntamento, anche il Gruppo Carambole, condotto dalle operatrici di Spazio Donna, per donne che vogliono condividere i momenti di vita quotidiana e straordinaria. Sono donne che lavorano, si occupano della casa, della vita figli e dei famigliari bisognosi, spesso senza concedersi del tempo per sé. Il gruppo nasce dal bisogno di potersi dedicare uno spazio al femminile in cui confrontarsi e sentirsi accolte e comprese da altre donne, con possibilità di trovare soluzioni inedite. Spazio Donna Treviso è un servizio del Comune di Treviso ed è punto di riferimento per le cittadine che vivono una particolare situazione di bisogno e per le persone che con le loro idee e risorse vogliono mettersi a disposizione per aiutare altre donne e promuovere la parità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni e adesioni: Spazio Donna Treviso, via Alzaia 121.

T 0422.1787715 e 345.8764367 - spaziodonna@comune.treviso.it

martedì ore 14-16.30 e venerdì ore 9.30-13