Rotary Club Treviso: il nuovo presidente è l'imprenditore Diego Pavan

Martedì 30 giugno, presso la sede del Rotary Club di Treviso, si è svolto, alla sola presenza dei presidenti, il "passaggio del martello", ossia il passaggio di consegne dal presidente uscente Aldo Baruffi al neo presidente eletto Diego Pavan.

La cerimonia è stata seguita dai soci del Rotary Club in diretta tramite la piattaforma Zoom, nel rispetto delle regole sugli assembramenti a fronte della pandemia di Covid-19. Il nuovo presidente, Diego Pavan, resterà in carica per l'annata rotariana 2020-2021. Il Rotary Club, impegnato da sempre nelle attività di promozione sociale ed economica del territorio, ha contribuito durante la pandemia a fornire letti attrezzati e dispositivi di protezione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Inoltre, durante l'annata rotariana 2019-2020, Rotary Club Treviso ha ricordato il 70esimo anniversario del club con Service ed iniziative pubbliche. Il presidente uscente, Aldo Baruffi, è avvocato cassazionista, cofondatore di un conosciuto Studio legale di Treviso (Trentaquattro - Studi legali riuniti Treviso), ed opera prevalentemente nel settore del diritto commerciale e societario. Il presidente uscente ricorda, oltre alle attività già elencate sopra che: «nel corso del 2019-2020 sono stati realizzati e continuati tra l'altro Services con Ateneo di Treviso e con il Premio Comisso, e si è partecipato a service distrettuali e tra i club del trevigiano. Durante il lockdown il Rotary Club si è regolarmente riunito tramite incontri da remoto, durante i quali sono intervenuti anche ospiti di fama, al fine di assicurare la continuità di intervento nella comunità e di mantenimento dei rapporti di amicizia tra i soci». Gli fa eco il nuovo presidente, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: «sono onorato di essere stato nominato Presidente del mio Club perché rappresenta un club di persone Leader che si distinguono nella società Trevigiana per impegni professionali nei vari settori dell'economia e delle istituzioni, e sono soci sempre disponibili a fare del bene». Diego Pavan, è un noto imprenditore attivo nel settore edilizio, la cui azienda si occupa di efficienza energetica degli edifici esistenti di realizzazione di edifici ad energia quasi zero. Si è diplomato geometra nel 1979 presso l'Istituto Palladio di Treviso, è sposato con Dianella Meggetto, ed ha due figlie, Irene e Giulia. L'impegno del Rotary Club Treviso verrà portato avanti nelle prossime settimane e mesi in continuità con quanto fatto nel periodo precedente. La consueta festa per i soci rotariani, che generalmente avviene in concomitanza con il passaggio di consegne tra i due presidenti, si terrà, presumibilmente a fine settembre.