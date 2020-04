Corsi di tedesco, inglese e letteratura su Youtube con Sara Albanese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ha da poco superato i 2 anni di attività raggiungendo oltre 25.000 iscritti e più di 1.900.000 visualizzazioni. I numeri raggiunti da Sara Albanese nel suo canale YouTube “Ad Maiora” in così poco tempo sono davvero importanti per chi punta ad una proposta didattica nella piattaforma video più famosa del mondo.

Oggi, complice anche la situazione mondiale dovuta al Coronavirus, le lezioni online sono diventate essenziali per permettere agli studenti di proseguire i propri corsi di studio ed in questo frangente Sara Albanese ed il suo canale YouTube sono diventati uno dei punti di riferimento in diverse piattaforme scolastiche non solo per lo studio della lingua inglese e della lingua tedesca, ma anche per i numerosi video dedicati alla Letteratura tedesca, inglese ed americana. La youtuber trevigiana ha iniziato nel 2018 la sua avventura online pubblicando in primis videolezioni di lingua tedesca e inglese ritagliandosi il proprio spazio nel web. Successivamente, l’integrazione con la componente di Letteratura proposta sia in italiano che in lingua straniera ha permesso a Sara di andare oltre i confini nazionali e proporsi ad un pubblico internazionale in continua crescita tanto da spingerla ad attivare un nuovo corso di italiano per stranieri.

«I risultati fin qui ottenuti – racconta Sara – sono la conferma che la mia proposta didattica raggiunge l’interesse delle persone e fornisce loro un supporto concreto nel percorso di studio che stanno affrontando. Al di là dei numeri e delle statistiche che costituiscono un feedback prezioso e a volte sorprendente, l’affetto che ricevo dal mio pubblico non ha eguali e costituisce la gratificazione più grande. Ogni giorno ricevo decine di messaggi di ringraziamento da chi ha superato esami o semplicemente blocchi personali nei confronti la lingua straniera, da chi ha imparato qualcosa di nuovo solo grazie ai miei video e ha scoperto o riscoperto stralci di pensiero anche grazie agli spunti di letteratura. Sono perfino stata citata in qualche tesi di laurea. L’affetto di queste persone è incredibile ed è grazie a loro se Ad Maiora cresce sempre più ogni giorno che passa». Fare la youtuber è un lavoro a tempo pieno. Non si tratta solo di prendere una telecamera e registrarsi ma di organizzare tutte le attività connesse alla preparazione di ogni singola lezione, dalla predisposizione degli schemi di studio e la definizione dei concetti chiave fino all’editing del video conclusivo e la gestione della componente relazionale con gli utenti che possono aver bisogno di chiarimenti o approfondimenti. «Ci sono nottate che dedico solo a rispondere ai commenti sul mio canale, ma è una parte importante di questo lavoro perché crea un contatto diretto con chi mi segue online e rende Ad Maiora non un semplice canale YouTube ma una specie di grande famiglia».