"Territorio fiorito”: a Cison le premiazioni della prima edizione

L’idea è partita da Valdobbiadene e si è subito estesa a otto comuni della dorsale collinare dell’Alta Marca: Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo e Vidor.

La prima edizione del concorso “Territorio fiorito” ha colpito nel segno, mettendo in competizione i “pollici verdi”. Una gara in piena regola che ha visto la partecipazione di commercianti ed esercenti, cantine e ristoranti, privato e pubblico: tutti a sfidarsi a colpi di petunie, gerani, rose ed edere, mettendo in campo estro e creatività, per avere e sfoggiare piazze e strade ancora più belle. Il progetto, promosso dal Consorzio delle Pro Loco del valdobbiadenese e dallo Iat, era finalizzato alla valorizzazione dei centri cittadini di tutti i comuni che rientrano nel protocollo d’intesa turistico, attraverso la partecipazione attiva delle comunità. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato pomeriggio a Cison di Valmarino ed è stata inserita all’interno della kermesse ferragostana di “Artigianato Vivo”. «Il concorso nasce dall’idea di rendere sempre più accogliente il nostro territorio - spiega il vicesindaco del Comune di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, ideatore dell’iniziativa - promuovendone la vocazione turistica e coinvolgendo pubblico e privato sul tema del decoro urbano, partendo da quello floreale. La prima edizione è andata molto bene». È stata una qualificata giuria a decretare i vincitori nelle diverse categorie.

Ecco la classifica. Balcone Fiorito Sede degli Alpini di San Vito, Valdobbiadene Renata Pilat, Miane Mariantonietta Vendramini Favero, Valdobbiadene Giardino Fiorito Joneides Favaretto, Pieve di Soligo Mario Comarella, Valdobbiadene Massimo Geronazzo, Valdobbiadene Cantina Fiorita Az. Agr. Ca’ dei Fiori, Valdobbiadene Az. Agr. Campion, Valdobbiadene Az. Agr. Barichel, Valdobbiadene Struttura Ricettiva Fiorita Le Zitelle, Valdobbiadene La Casetta, Valdobbiadene Casa Campagna, Valdobbiadene Struttura Ristorativa Fiorita Malga Barbaria, Valdobbiadene Az. Agr. Al Cartizze da Bepi Boret, Valdobbiadene Stella Alpina, Valdobbiadene Commerciante Fiorito Bambù Moda, Valdobbiadene Mantoet Donatella, Valdobbiadene Erboristeria Ibisco, Valdobbiadene Piazza Fiorita Piazza Squillace, Miane Piazza Marconi, Valdobbiadene Piazza Roma, Cison di Valmarino Comune Fiorito Valdobbiadene Miane Vidor