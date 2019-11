Raduno nazionale Vespa club: oltre mille partecipanti, weekend da record

Sabato 9 e domenica 10 novembre a Maser, in località Madonna della Salute, si è svolto un imponente raduno nazionale di Vespe organizzato dal Vespa club di Montebelluna con la partecipazione di ben 1034 iscritti.

Si è trattato di uno dei raduni più grandi d’Italia per numero di partecipanti e organizzazione. Sabato la carovana di coloratissime moto è partita dall'osteria "Ae Cavaine" alle ore 11 per dirigersi verso le colline patrimonio Unesco del Prosecco. Pranzo a Valdobbiadene e cena di gala sul Montello al termine di una giornata propiziata da un meteo quasi primaverile. Domenica mattina partenza di buon ora per un tour delle colline asolane con sosta davanti al Tempio canoviano di Possagno, il tutto accompagnato da ottimi spuntini e prodotti tipici della nostra Regione. Un weekend difficile da dimenticare per gli amanti della Vespa che ora sperano di poter replicare il successo dell'evento il prima possibile.