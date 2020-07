«Denatalità è tragedia del paese, il family act non serve a niente»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, commenta il rapporto Istat presentato oggi in particolare sul tema del calo delle nascite: «Un Paese sotto choc, che rinuncia ai figli, con conseguenze drammatiche sulla natalità, nel 2020 ci saranno 30mila nati in meno. Oggi lo dice il rapporto Istat. Da anni lo grida il Popolo della Famiglia, questa è la principale tragedia del Paese. E se non sarà varata subito la nostra proposta di reddito di maternità al posto dell’inutile Family Act a costo zero e presa in giro garantita del ministro Bonetti, la tragedia si farà irrecuperabile. Per far ripartire la natalità in Italia c’è una sola strada e l’ha fatta stampare in Gazzetta Ufficiale il Popolo della Famiglia con la fatica di migliaia di militanti che hanno raccolto le firme autenticate di decine di migliaia di italiani. Prima o poi anche sul reddito di maternità ci daranno ragione tutti, preghino solo che non sia troppo tardi. Mille euro al mese per i primi otto anni di vita di ogni figlio per le donne che si dedicheranno in via esclusiva a crescerli, svolgendo dunque la propria attività lavorativa in seno alla famiglia. Finalmente un nuovo vero diritto civile per le donne, rendendole libere di scegliere con un costo nettamente inferiore al reddito di cittadinanza che per noi va abolito, per far ripartire l’Italia dalla famiglia e non dall’assistenzialismo». Il Popolo della Famiglia del Veneto, tramite le parole del referente regionale Massimiliano Zannini, rilancia l’allarme evidenziato oggi dal rapporto Istat sul calo delle nascite: «In Veneto, come ormai succede in gran parte della penisola, il saldo naturale è negativo e l’indice di natalità è in costante discesa da decenni, mentre al contrario l’indice di mortalità continua a salire. Aspetteremo i dati di fine anno, che comprenderanno anche i dati dipendenti dal Covid-19, per capire che senza interventi decisi ed efficaci a sostegno delle Famiglie il Veneto e l’Italia intera saranno sempre più territorio di anziani e senza un futuro?».