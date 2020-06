Pioggia e maltempo, allerta meteo fino a venerdì mattina

Fino a giovedì 11 giugno saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi in Veneto, con possibilità di qualche fenomeno intenso come forti rovesci e grandinate su Prealpi e pianura, anche se il rischio sarà molto basso rispetto ai livelli degli ultimi giorni.

Visti i fenomeni meteorologici in arrivo il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto ha annunciato una nuova allerta meteo per possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore e del possibile innesco di fenomeni franosi superficiali. I bacini idrografici interessati dall’avviso di criticità sono il Piave pedemontano, il basso Piave, il Sile, il Livenza, il Lemene e il Tagliamento. L'ordinaria criticità per rischio temporali resta valida fino alle ore 8 di venerdì 12 giugno. Successivamente il rischio di fenomeni intensi sarà molto basso. La Protezione Civile Regionale, anche attraverso il proprio Centro Funzionale Decentrato, seguirà l’evoluzione dell’evento e comunicherà tempestivamente ogni eventuale sviluppo negativo.