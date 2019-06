Piogge e temporali in arrivo sul Veneto: allerta meteo fino a mercoledì

L'estate si prende una piccola pausa dopo il caldo di questi primi giorni di giugno. L’instabilità creata in Veneto dall'ampia circolazione ciclonica che sta insistendo in queste ore dall'Europa occidentale rende probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro occidentale. La provincia di Treviso dovrebbe essere interessata solo marginalmente da questa nuova perturbazione e il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente soleggiato anche nei prossimi giorni.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha però dichiarato lo ’stato di attenzione’ fino alle ore 8 di mercoledì 12 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, che potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore in tutto il territorio regionale. Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide in particolare nei bacini dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e del sistema Adige-Garda e Monti Lessini, nonché nel bacino del Basso Brenta-Bacchiglione.