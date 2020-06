Grandine e temporali in arrivo: allerta maltempo nella Marca

In Veneto dal pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, le previsioni del tempo indicano una fase di instabilità specie sui settori nord-orientali della regione e in provincia di Treviso con probabili rovesci e temporali sparsi dapprima sulle Dolomiti e in successiva estensione alle Prealpi orientali e localmente tra pedemontana orientale e pianura nordorientale.

Si prevedono dal pomeriggio e sino alle prime ore di domani, possibili fenomeni localmente intensi con forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento. Visti i fenomeni meteorologici previsti il Centro funzionale decentrato della Protezione del civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità idrogeologica, riferita allo scenario per temporali forti e valida sino alle ore 8 di domani mattina, per le aree dell’Alto Piave, del Piave pedemontano e, nel Veneto Orientale, per quelle del Livenza, del Lemene e del Tagliamento.