Pioggia e neve nel Trevigiano: altre ventiquattro ore di allerta

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul Veneto, il centro funzionale decentrato della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) dalle ore 14 di venerdì 1 febbraio alle ore 16 di domani, sabato 2 febbraio per eventuali situazioni di criticità idrogeologica dovute a precipitazioni estese e persistenti, con nevicate particolarmente abbondanti in quota, nei bacini idrografici VENE-A (Alto Piave, provincia di Belluno) e VENE-H (Piave Pedemontano, province di Belluno e Treviso).

Queste le previsioni diffuse dalla Regione: venerdì pomeriggio precipitazioni in estensione e intensificazione da deboli a moderate sulle zone centro settentrionali, con limite neve inizialmente fino a gran parte dei fondovalle prealpini in sensibile rialzo sulle zone prealpine fino ai 1500-1800 metri nel pomeriggio/sera mentre, sulle Dolomiti, il limite tenderà a rialzarsi più tardivamente fino a 1100/1400 metri. La fase più intensa del maltempo è attesa tra la tarda serata di venerdì e il primo mattino di sabato; nel pomeriggio di sabato probabile ripresa di precipitazioni sparse con limite neve in calo fino a 1000/1300 mt. Venti dai quadranti meridionali in intensificazione dalla mattinata di venerdì fino a forti in quota e specie verso sera sulla costa e pianura limitrofa, in attenuazione dalla mattinata di sabato. La Regione ricorda che, in caso di gravi emergenze legate al maltempo, è attiva la sala operativa del Co.R.Em. raggiungibile ai seguenti recapiti telefonici: 041 2794004 e 041 2794027.