Ancora maltempo in Veneto: forti temporali nella giornata di sabato

TREVISO Non si placa il maltempo sulla nostra Regione. Nelle prossime ore infatti, il Veneto sarà interessato da nuove condizioni di instabilità almeno fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione.

Dal pomeriggio di sabato 9 giugno potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica. Sulla base delle ultime previsioni meteo pubblicate, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha quindi dichiarato un nuovo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche dalle ore 8 di sabato 9 giugno fino alle 8 di domenica mattina nel bacino idrografico dell'alto Alto Piave. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. In pianura invece le cose dovrebbero andare un po' meglio con lievi schiarite e il ritorno del sole dopo una settimana all'insegna del maltempo.