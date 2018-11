Fine settimana all'insegna del maltempo: stato di attenzione in Veneto

Ancora maltempo in Veneto. Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, la Regione ha dichiarato lo stato di attenzione su buona parte del territorio fino alle ore 14 di domenica 25 novembre.

Lo stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, idraulica sulla rete secondaria e geologica riguarderà soprattutto il bacino idrografico dell'alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e, per la sola rete idraulica principale, il bacino del basso Brenta-Bacchiglione. Lo stato di attenzione per criticità idraulica sulla rete secondaria e criticità geologica è inoltre dichiarato per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Adige-Garda-Monti Lessini. Le frane del Tessina a Chies d’Alpago e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, dopo le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, sono soggette a monitoraggio specifico, con l’allerta rossa che permane nel Comune di Perarolo. Piogge e temporali interesseranno quindi la zona della pedemontana ma arriveranno fino in pianura rovinando, di fatto, l'ultimo fine settimana di novembre.