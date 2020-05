Temporali in arrivo nell'area pedemontana: scatta l'allerta meteo

Tra la serata di giovedì 14 e per tutta la giornata di venerdì 15 maggio sono previste in Veneto precipitazioni anche con rovesci e temporali, che colpiranno le zone montane e pedemontane del Veneto dove non si escludono precipitazioni locali anche molto intense.

Visti i fenomeni meteorologici in arrivo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per possibili criticità idrogeologiche nella rete idraulica dei bacini del Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Alto Garda e Monti Lessini