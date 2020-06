Clima instabile, possibili temporali ma solo nelle zone di montagna

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti per le prossime ore, ha confermato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) e possibili fenomeni franosi superficiali nel bacino dell’Alto Piave in area bellunese fino alla mezzanotte.

Le previsioni indicano che per la serata di venerdì 26 giugno sarà ancora presente sulle zone montane dell'instabilità con qualche rovescio e temporale più probabile sulle Dolomiti, dove non si esclude qualche isolato fenomeno intenso. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.