Torna il maltempo: temporali e vento forte, scatta l'allerta della Regione

Il Centro funzionale decentrato della Regione ha dichiarato in tutto il Veneto, lo stato di attenzione fino alle ore 14 di domani, martedì 26 marzo, per vento forte e possibilità di temporali e precipitazioni.

Le previsioni meteo per le prossime ore segnalano infatti, nella notte tra lunedì 25 marzo e martedì 26 marzo, venti a tratti forti in montagna, con raffiche di Foehn nelle valli e su zone pedemontane, e sul resto della regione per rinforzi di Bora sulla costa e pianura limitrofa e raffiche in occasione di eventuali temporali. Un'ondata improvvisa di maltempo che spazzerà via in una notte le temperature piacevoli degli ultimi giorni. Tornerà il freddo ma anche il sole che già da domani riprenderà a splendere sul territorio. Un'ondata di maltempo breve ma molto intensa, secondo gli esperti della Regione, che raccomandano la massima attenzione per le prossime ore.