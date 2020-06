Bomba d'acqua su Valdobbiadene e Pederobba: danni a case e auto

Le zone di Valdobbiadene (in primis la frazione di San Vito) e Pederobba, nel primo pomeriggio di domenica, sono state letteralmente colpite da una "bomba d'acqua" che ha causato danni notevoli un po' ovunque. Proprio per questo sono almeno una decina gli interventi di prosciugamento di abitazioni effettuati dai vigili del fuoco, soprattutto nell'area di Pederobba, per un'alluvione lampo seguita poco dopo dal sole. Ingenti, comunque, i danni alle case e alle autovetture colpite dal fango e dalla pioggia, con i detriti e l'acqua che hanno anche riempito diverse strade. Da segnalare, però, che i cittadini sono subito scesi in massa per le vie dei paesi cercando di limitare il più possibili i danni e i disagi. Sul posto, per dare una mano nei sopralluoghi e negli interventi di aiuto, anche i carabinieri e la protezione civile.

Le previsioni meteo del Veneto segnalano, in ogni caso, che nel pomeriggio/sera della giornata di domenica ci sarà un'alternanza di nuvolosità variabile e rasserenamenti con possibili piogge sulle zone pianeggianti. Sulle zone montane e sulle Dolomiti, invece, si segnala cielo nuvoloso con possibili piogge anche estese e discontinue. Per la giornata di domenica il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha confermato la fase di “Attenzione” per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Piave Pedemontano (BL-TV), Alto Brenta Bacchiglione e Alpone (VI-BL-TV-VR), Adige Garda e Monti Lessini (VR), Basso Brenta e Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV), Po Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (RO-VR), Basso Piave Sile e Bacino scolante in Laguna (Tv-VE-PD), Livenza Lemene e Tagliamento (VE-TV). Nella giornata di lunedì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso, con possibilità di piovaschi, rovesci e anche temporali, in particolare durante il pomeriggio.