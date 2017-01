Vento forte su tutto il Veneto: emesso stato di attenzione fino a giovedì

TREVISO Forti venti nordorientali lungo le coste, in particolare su quella meridionale e su tutto il Veneto, con rinforzi sule dorsali alpine, da oggi pomeriggio sino alla mattinata di giovedì 19 gennaio. Sono queste le previsione meteo dell’Arpav per oggi, domani e giovedì, che hanno indotto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ad emettere lo Stato di Attenzione per vento forte su tutto il territorio, dalle ore 14 oggi alla medesima ora di giovedì 19 gennaio. In considerazione dei fenomeni previsti – è scritto nel bollettino emesso poco fa – si raccomanda agli Enti locali e alle varie componenti del sistema di Protezione civile di prepararsi con anticipo a gestire eventuali emergenze, specie sulla costa e le pianure limitrofe.