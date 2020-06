Bomba d'acqua su Oderzo: strade allagate, interviene la Protezione civile

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, un breve ma intenso nubifragio ha colpito il Comune di Oderzo, provocando allegamenti e disagi in diverse zone del territorio. Tutto ha avuto inizio poco dopo le ore 16: il violento temporale ha scaricato un'ingente quantità d'acqua nel giro di pochi minuti.

Tra le zone più colpite c'è Via Gian Giunio Parise, strada da sempre a forte rischio allagamenti per la sua vicinanza con il fiume Monticano. La sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, ha dichiarato ai nostri microfoni: «Via Parise sarà la prima strada da cui partirà il nuovo "Piano delle acque" che abbiamo delineato insieme a Piave Servizi. Da settembre inizieranno i lavori per mettere in sicurezza l'area, cambiando la condotta principale e il sistema di raccolta delle acque minori. Un intervento da 800mila euro che ci auguriamo possa portare alla risoluzione definitiva del problema allagamenti nell'area interessata». Via Parise però non è stata l'unica ad andare sott'acqua nel pomeriggio di giovedì. Strade allagate anche nel Quartier Marconi e in Via ai Paludei, nella frazione di Fratta. Nel quartier "Alcide De Gasperi", infine, la bomba d'acqua è arrivata mentre gli operatori del Comune stavano completando lo sfalcio del verde. La strada si è trasformata in un piccolo fiume con l'erba appena tagliata che ne ha bloccato il deflusso. Sul posto è stato necessario l'intervento della Protezione civile di Oderzo. I vigili del fuoco sono stati chiamati per alcuni prosciugamenti in garage e scantinati allagati della zona. Con il ritorno del bel tempo, la situazione è tornata lentamente alla normalità verso sera.