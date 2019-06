Il caldo si fa sentire: temperature da bollino rosso nella Marca

La provincia di Treviso messa a dura prova da un'ondata di caldo che ha dato inizio all'estate nel più rovente dei modi possibili. Nessun Comune della Marca è sceso sotto i 30 gradi a cavallo delle ore più calde della giornata.

Il primato di paese più caldo della provincia è andato a Gaiarine dove, alle ore 15, il termometro è arrivato a 36.1°. Non è andata meglio a Mogliano Veneto e Ponte di Piave che si sono fermate entrambe a 35.7° con temperature percepite vicinissime ai 40°. Il capoluogo di provincia, Treviso, ha registrato 35.2° mentre il Comune con le temperature più "basse", sempre stando al rilevamento Arpav delle ore 15, è stato Crespano del Grappa di poco sopra i 30 gradi (31.8° per l'esattezza). La località più calda del Veneto è stata quella di Castelnovo Bariano in provincia di Rovigo con 36.6° mentre solo in alta quota il termometro al di sotto dei trenta gradi con Monte Baldo, nel Veronese, tra le località più fresche della Regione. 21° a duemila metri sul livello del mare però. Le previsioni per i prossimi giorni indicano che l'alta pressione continuerà a insistere sulla nostra Regione portando un ulteriore aumento delle temperature tra domani, giovedì 27 giugno e venerdì. L'allerta è massima e, nonostante sia normale il caldo durante l'estate, temperature così alte rischiano di creare non pochi disagi ad anziani e persone a rischio in tutto il Veneto.