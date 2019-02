Sole e clima primaverile: giornata di caldo record in provincia di Treviso

Siamo ancora a febbraio, ma la primavera sembra intenzionata a fare sul serio in provincia di Treviso. Mercoledì 27 una piacevole giornata di sole ha fatto balzare le temperature a livelli quasi estivi e, all'ora di pranzo, quasi tutti i Comuni della provincia erano sopra i 20 gradi.

Stando ai dati dei meteorologi Arpav, il Comune più caldo della Marca è stato Gaiarine con picchi di 23,6 gradi. Non da meno il capoluogo Treviso dove si sono registrati picchi di 22,7 gradi. Anche a Vittorio Veneto il termometro è salito sopra i 20 gradi (con un picco di 22,7 gradi poco dopo l'ora di pranzo). Mogliano Veneto è stato invece uno dei Comuni con le temperature più basse della provincia, anche se la temperatura massima è arrivata a toccare per qualche ora i 22,4 gradi, nel resto della giornata ha sempre fatto fatica a superare i 20 gradi. Una giornata quasi estiva che ha colto piacevolmente di sorpresa molti trevigiani. Nei prossimi giorni l'alta pressione che ha portato sole e bel tempo in tutta la Marca tenderà a calare, specie venerdì per il transito di una modesta perturbazione, che però porterà sulla nostra regione solo una temporanea fase con maggiori addensamenti nuvolosi e quasi nessuna precipitazione.