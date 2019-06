Il maltempo arriva sulla Marca: vigili del fuoco già all'opera per limitare i danni

Alle prime luci di sabato la Marca è stata colpita da un violento acquazzone che, insieme a forti raffiche di vento, ha creato non pochi disagi in diverse zone del territorio. Maggiormente colpite sono state Conegliano, Asolo, Montebelluna (via Zuccareda e via Eleonora Duse a Tre Camini per una grossa acacia che bloccava la strada), Castelfranco Veneto (via Verdi e via XXIV Aprile per alcuni coppi volanti) e Vedelago (in via Kennedy e via Mercato Vecchio) a causa di una serie di piante pericolanti o che hanno ostacolato il transito stradale. In particolare i vigili del fuoco sono intervenuti in via Jacopo Da Ponte ad Asolo per supportare Enel e i tecnici del settore lavori pubblici del Comune su una cabina elettrica dove si è scaricato un fulmine, e a Fontanelle in via Bornia per un palo Telecom caduto e con i relativi fili appoggiati su alcune auto.

I vigili del fuoco di Asolo sono poi intervenuti alle ore 8.40 circa in via Cal Bassanese e a San Floriano di Castelfranco per la caduta di cinque pali Telecom sulla strada, mentre i pompieri trevigiani verso le 8.50 si sono recati a Spresiano in via Nazionale per alcuni alberi pericolanti e verso le 9.10 hanno operato tra Nervesa della Battaglia e Arcade per alcuni alberi caduti in strada e per una fuoriuscita di acqua da un canale in Piazzale Berti. Infine, i vigili del fuoco di Gaiarine hanno lavorato verso le 9.20 in via Campagne per dei pali pericolanti a Codognè, mentre in pompieri di Motta di Livenza sono intervenuti in via Veneto a Gorgo al Monticano per un grosso albero caduto vicino l'ecocentro locale.

Gallery