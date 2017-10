Meteo, intensa ondata di maltempo in arrivo sul Veneto con forti temporali

TREVISO Domenica 22 ottobre tempo perturbato su tutta la regione: a partire dalle 8, per tutta la giornata, sono previsti forti temporali, con rovesci anche intensi, in pianura e nella zona pedemontana. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato un avviso per possibili criticità idrogeologiche (possibili fenomeni franosi, innesco di colate e disagi alla rete fognaria) per i bacini del Piave Pedemontano, del Brenta, del Bacchiglione e dell’Alpone, dell’Alto Garda e dei Monti Lessini. Problemi idraulici si potrebbero verificare anche nel bacino scolante in laguna, nelle aree del Lemene, del Livenza e del Tagliamento e nel bacino del Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Piave. Nessuna allerta, invece, per le zone dell’Alto Piave. Dal pomeriggio di domenica sono previsti venti di rinforzo, anche forti in quota, in alcune valli, sulla pianura orientale e lungo la costa. L’avviso per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche perdura sino alle ore 8 di lunedì 23 ottobre.