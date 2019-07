Il maltempo arriva sulla Marca: violenta grandinata mette in ginocchio i raccolti

Come da previsione il maltempo è arrivato sulla Marca sabato sera, portando con sé disagi e danni ovunque. Il trevigiano è stato difatti vittima di vento, pesanti grandinate con chicchi grandi quanto il palmo di una mano, pioggia e fulmini, un vero e proprio calvario soprattutto per la zona più a nord, tra Vittorio Veneto, Cordignano, San Fior, Orsago e Conegliano. Nello specifico, a Vittorio Veneto risulta allagata via Francesco Baracca a causa dello straripamento del fiume Meschio a San Giacomo di Veglia, tanto che sul posto si sono subito recati il sindaco Miatto e i vigili del fuoco per cercare di capire come risolvere la situazione. A Conegliano, invece, è andato a fuoco un albero in via Vecchia Trevigiana e lo stesso episodio si è anche ripetuto a Godega Sant'Urbano in via Martiri della Libertà e in via Campion a Colle Umberto dove le fiamme hanno avvolto alcune rotoballe di fineo, il tutto a causa dei fulmini.Sempre a Godega, poi, in via Marco Polo i pompieri stanno operando al fine di coprire il tetto scoperchiato di 1700 mq di una ditta che produce pannelli in legno. Inoltre, in via Cadore a San Fior sono andati a fuoco dei pannelli fotovoltaici mentre alcune zone di Fregona sono state a lungo al buio a causa della mancanza di energia elettrica. Su tutto il territorio, in ogni caso, sono all'opera molteplici squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto, Gaiarine, Treviso, Conegliano e Asolo.