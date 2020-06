Alberi caduti, grandine, pioggia e vento: flagellate la Destra e la Sinistra Piave

Dalle ore 13 di domenica è stato un continuo susseguirsi di chiamate ai vigili del fuoco per interventi di prosciugamento o di messa in sicurezza di frane, alberi e pali Telecom caduti a causa della forte pioggia e della grandine che hanno imperversato per ore su tutta la Marca. Tra le zone più colpite c'è sicuramente quella del Quartier del Piave, con la Destra e la Sinistra Piave completamente flagellate dalle intemperie.

Sono stati infatti almeno una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco tra Farra di Soligo (in via Bon Bozzolla), Follina (per una leggera frana in via Pista a Pedeguarda, nella foto sotto), Tarzo (per una caduta di un muretto in località Belstar, lungo la provinciale), Pieve di Soligo, Refrontolo (in via Crevada per alcuni tronchi caduti sulla provinciale tra Pieve di Soligo e Conegliano, tanto che sul posto è intervenuto anche il sindaco Canal in prima persona insieme alla polizia locale), Volpago del Montello, Sernaglia della Battaglia e, soprattutto, Gaiarine (in via dei Palù per delle piante cadute su dei pali telefonici e in via per Sacile per alcuni allagamenti). Ulteriori disagi si sono poi verificati a Colfosco lungo la statale tra Falzè e Susegana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche altre aree limitrofe hanno però dovuto fare i conti col maltempo, come ad esempio: Godega di Sant'Urbano e Solighetto (leggera grandinata); Vazzola (misto di pioggia e vento forte); Castelfranco Veneto (grandine); Lovadina di Spresiano (grandine); San Pietro di Feletto (bomba d'acqua); Vittorio Veneto, Conegliano, Cimadolmo, Santa Lucia di Piave e San Polo (poca grandine fina ma tanta pioggia); Preganziol, Ponzano Veneto e Treviso (solo pioggia); Vidor e Montebelluna (grandine); Maserada sul Piave e Varago (grandine); Fontanelle (vento e tanta pioggia); Cison di Valmarino, Resana, Carbonera e Casale sul Sile (pioggia leggera); Caerano (bomba d'acqua); Villorba, Roncade e Istrana (grandine e pioggia). In ogni caso, in tutta la Marca i pompieri sono ora ancora al lavoro con molteplici squadre da Montebelluna, Vittorio Veneto, Asolo, Gaiarine e Treviso, tutte aiutate in loco dai volontari della protezione civile.