Pioggia e vento nella Marca: una ventina di interventi per i vigili del fuoco

Weekend all'insegna del maltempo in provincia di Treviso. Dal tardo pomeriggio di sabato 11 maggio sta piovendo in maniera incessante in provincia di Treviso. Decine le segnalazioni arrivate in queste ore alla centrale operativa dei vigili del fuoco.

Nessun intervento grave o di rilievo, per il momento. I pompieri sono entrati in azione in diverse aree della provincia per mettere in sicurezza molte strade dove il maltempo aveva fatto finire alberi e rami in mezzo alla carreggiata. Una ventina gli interventi eseguiti nella notte, dalla Pedemontana fino alle zone di pianura. Durante la mattinata di domenica però, il lavoro di monitoraggio è continuato con numerose chiamate sempre relative a piccoli interventi legati al maltempo. Zero Branco, Maser, Miane e Treviso i Comuni più colpiti nelle ultime ore. Limitati i disagi al traffico nonostante rami e cartelli stradali abbiano creato qualche piccolo rallentamento alla circolazione. Stando alle previsioni meteo dell'Arpav il maltempo di queste ore dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata. Per domani, lunedì 13 maggio, sono previsti cieli molto nuvolosi nella prima parte della giornata con una possibile diminuzione della nuvolosità solo a partire dal pomeriggio. Per tutta la giornata di oggi invece, la pioggia continuerà a cadere sulla Marca. Osservati speciali: i piccoli corsi d'acqua a rischio esondazione visto le abbondanti precipitazioni di questo ennesimo fine settimana sotto la pioggia.