Nuova ondata di maltempo sulla Marca: sottopassi allagati e alberi caduti

Verso le ore 18.20, nei comuni di Oderzo, Ponte di Piave, San Biagio di Callalta e Silea, oltre che in zona fiera a Treviso, è caduta una abbondante grandinata, con pioggia forte, che ha paralizzato il traffico stradale anche lungo la A27 verso Treviso Sud. La pioggia ha poi provocato l'allagamento di un paio di sottopassi tra Negrisia, Ponte di Piave, Silea (lungo la Treviso-Mare) e Oderzo, oltre a diversi alberi e pali Telecom caduti soprattutto nell'opitergino e anche a Ormelle, Preganziol e Roncade. Il maltempo ha poi causato alcuni incidenti con feriti lievi, ma fortunatamente per ora non si sono registrati particolari gravi disagi. Sul territorio, per mantenere la sicurezza dei residenti, stanno operando sia squadre dei vigili del fuoco che dei carabinieri.