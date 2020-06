Il maltempo si abbatte sulla Marca: diverse zone di Montebelluna finiscono sotto acqua

In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di “attenzione” per possibili forti temporali da sabato pomeriggio alle ore 8 di lunedì in tutti i bacini idrografici del Veneto a eccezione di quello dell’Alto Piave, in provincia di Belluno.

Queste le previsioni: per il pomeriggio/sera di sabato sono previste probabili precipitazioni sparse soprattutto su zone montane e alta pianura, anche con dei rovesci e alcuni possibili temporali; non si escludono poi occasionali fenomeni intensi tra Prealpi e fascia pedemontana; per la giornata di domenica 7 giugno, invece, è prevista instabilità con precipitazioni anche consistenti, specie sulle zone prealpine e pedemontana nella seconda metà della giornata e sono altresì possibili fenomeni temporaleschi, localmente di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).

In ogni caso, la prima zona ad essere colpita dal maltempo è stata quella del montebellunese già sabato pomeriggio. Tra le aree che hanno subito maggiori danni, con anche alcuni allagamenti negli scantinati, ci sono: via Rizzo, via Castelli, via Collalto e e via dei Camin. Una decina quindi in totale gli interventi prestati dai vigili del fuoco da Montebelluna e Asolo.