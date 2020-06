Maltempo fino a mercoledì: Veneto dichiara lo stato di emergenza

Nel fine settimana appena trascorso il Veneto e la provincia di Treviso sono state interessate da condizioni meteo caratterizzate da una spiccata instabilità atmosferica a causa di una profonda saccatura sull’Europa occidentale con aria fredda in quota di origine polare-artica che ha richiamato sull’Italia correnti umide e instabili sud-occidentali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche oggi, lunedì 8 giugno e nei prossimi giorni, almeno fino a mercoledì 10, sulla regione sono previste condizioni di tempo instabile, con frequenti precipitazioni anche consistenti e a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno risultare di forte intensità. Nella sola giornata di ieri, domenica 7 giugno, sono stati 157 gli interventi in provincia di Treviso legati al maltempo. Grandine, smottamenti e allagamenti su strade, vigneti e abitazioni sono solo alcuni dei problemi che hanno messo in ginocchio la Marca nelle scorse ore. «Insieme all'assessore Bottacin - ha commentato Zaia nel punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera - abbiamo deciso di istituire lo stato di emergenza per tutta la regione fino a quando non sarà dichiarata la fine dell'emergenza maltempo. Se ce ne sarà bisogno aggiungeremo, di giorno in giorno, i comuni più colpiti perché possano fare richiesta d'aiuto alla Regione. Stiamo vivendo una situazione di assoluta emergenza».