Pioggia, vento e grandine: la Marca ancora nella morsa del maltempo

Una sabato di interventi quello dei vigili del fuoco in tutta la Marca. Dal pomeriggio, infatti, il trevigiano è stato colpito ancora da un'ondata di maltempo caratterizzata da pioggia, vento e grandine. Gli interventi hanno principalmente coinvolto: via Vallonto a Fontanelle per alcune piante cadute sui fili elettrici; via Locandina a Carbonera per un palo Telecom abbattuto; via Roma a Cimadolmo per un albero sulla sede stradale; via Fosse a Villorba per un grosso albero che non permetteva ad una famiglia di entrare in casa. E poi ancora a Castelfranco Veneto, Casier e ad Asolo per diverse piante cadute. Inoltre, è crollata anche una impalcatura posta a fianco del negozio Pinarello, con tre macchine rimaste danneggiate, tanto che in Borgo Giuseppe Mazzini si è recata la polizia locale e una squadra di protezione civile.

