Maltempo: dichiarato lo stato di attenzione per temporali su Veneto dolomitico e pedemontano

TREVISO Possibilità di temporali e di rovesci per il pomeriggio di mercoledì, e soprattutto verso la sera, nel Veneto pedemontano e dolomitico. In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato sino alle ore 8 di giovedì 17 agosto lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica sul territorio dell’alto e medio bacino del Piave, sull’alto Brenta e Bacchiglione, nonché sui bacini dell’Alpone, dell’Adige, del Garda e dei monti Lessini. Il centro metro dell’ARPAV ha infatti previsto tempo instabile con possibilità di rovesci e temporali, anche intensi sulle zone montane e pedemontane, sino alle prime ore di giovedì.