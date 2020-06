Emergenza maltempo: frana sul Monte Grappa, strada chiusa

Emergenza maltempo, Provincia di Treviso subito in campo. Dalla scorsa notte i tecnici provinciali, supportati dalla Protezione civile, hanno messo in sicurezza la Strada provinciale 152 a Farrò, frazione di Follina, bloccata da detriti e arbusti portati da uno smottamento causato dalle abbondanti piogge delle ultime ore. Stessa operazione sulla Strada provinciale 4, dove la Provincia, con vigili del fuoco e carabinieri, ha ripulito la strada dopo lo straripamento di un torrente.

Analoghe operazioni erano state svolte anche nei giorni scorsi sulla strada provinciale 1 “Mostaccin” a Monfumo per una frana e sulla provinciale 101 dove sono intervenuti i tecnici del Comune di Asolo. Interventi anche sulla provinciale 34 a Pieve di Soligo nella zona commerciale Bennet e a Susegana per la rimozione di un albero caduto, nella Castellana e in altre zone colpite. Sul Monte Grappa, invece, in località Cornosega, è stata segnalata questa mattina, mercoledì 10 giugno, una frana per la quale è già partito un intervento di monitoraggio e messa in sicurezza. Continua lo stato di allerta e di monitoraggio su tutto il territorio provinciale fino a quando l’emergenza maltempo di questi giorni non si sarà esaurita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La Provincia è come sempre in prima fila per la prevenzione e la risoluzione dei danni da maltempo – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – il monitoraggio prosegue soprattutto nella zona della Pedemontana e del Grappa, coi nostri uomini che lavorano giorno e notte assieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri e anche ditte private in supporto alla cittadinanza. Ci auguriamo che per l’inizio della settimana prossima l’allerta possa rientrare e raccomandiamo ai trevigiani la massima prudenza in strada».