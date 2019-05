Allagamenti, frane e grandine sulla Marca: il maltempo non da pace al trevigiano

Allagamenti, frane e grandine sulla Marca anche a Maggio. Potrebbe sembrare una barzelletta, ma invece è tutto vero ed è successo nella giornata di venerdì lungo tutta la Pedemontana veneta e ad avere la peggio sono come sempre i vigneti del Prosecco e i campi agricoli con le nuove colture. Il maltempo non sembra però voler dar tregua alla Marca, tanto che anche la "Corri in Rosa" di Treviso ha dovuto rinviare l'appuntamento tanto atteso con le donne runner pronte ad arrivare in città da tutta Italia. Nel frattempo, per quanto riguarda il trevigiano, venerdì mattina si sono registrati diversi interventi delle forze dell'ordine per: un'intesa grandinata su Valdobbiadene; l'esondazione del lago di Revine (con tanto di alcune aree completamente allagate anche a Tarzo); una frana a Fregona che ha portato alla chiusura della "Strada del Santo"; un problema alla linea telefonica che ha lasciato al 'buio' il Cup di Asolo e alcuni smottamenti di terreno tra Monfumo, Vazzola, Maser, Possagno e Sarmede. Insomma, una situazione difficile per tutto il territorio ancora per molte ore, tanto che la Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione fino a lunedì mattina. La speranza, quindi, è che tutto nel weekend possa andare per il meglio, senza danni a persone, animali o cose.